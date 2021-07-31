احدث الأخبار

أمطار على ظهران الجنوب
منطقة عسير
 بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا
أبرز المواد
 مضمار عالمي لسباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 إنقاذ حياة طفل بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بعد إصابة بالدماغ إثر حادث مروري
منطقة عسير
 إجراء 200 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى عسير المركزي خلال عام
منطقة عسير
 “عودة كورونا”.. الصين ترصد بؤرا جديدة للوباء
أبرز المواد
 36 ألف جولة رقابية لأمانة تبوك في يوليو تغلق 67 منشأة
منطقة تبوك
 2700 جولة في المنشآت التجارية في “الشرقية” خلال يومين
المنطقة الشرقية
 رابطة العالم الإسلامي تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مُسيرة على سفينة تجارية سعودية
أبرز المواد
 إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين
أبرز المواد
 ٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام
منطقة مكة المكرمة
 أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
أمطار على ظهران الجنوب

أمطار على ظهران الجنوب

منطقة عسير
بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا

بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا

أبرز المواد
مضمار عالمي لسباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

مضمار عالمي لسباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

منطقة مكة المكرمة
إنقاذ حياة طفل بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بعد إصابة بالدماغ إثر حادث مروري

إنقاذ حياة طفل بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بعد إصابة بالدماغ إثر حادث مروري

منطقة عسير

“عودة كورونا”.. الصين ترصد بؤرا جديدة للوباء

“عودة كورونا”.. الصين ترصد بؤرا جديدة للوباء
http://almnatiq.net/?p=1009184
المناطق - وكالات

أعلنت الصين، السبت، أنها رصدت بؤرا وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضم مدينة يسكنها 31 مليون نسمة، في أخطر تفشٍ للفيروس يشهده البلد منذ أشهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الإصابات الجديدة بالفيروس رصدت في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين و4 مقاطعات أخرى سبق أن أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحور “دلتا” من فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة التي سجلت في هذه المناطق مجتمعة 55 إصابة، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 200 عدد الإصابات المسجلة في الصين منذ 20 يوليو حين رصدت أول بؤرة وبائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية، مع تأكد إصابة 9 موظفين في مطار نانجينغ بالفيروس.

والسبت أمرت السلطات في نانجينغ جميع المعالم السياحية والأماكن الثقافية بعدم فتح أبوابها، وذلك بسبب ارتفاع معدل العدوى على المستوى الوطني.

وفرضت السلطات حجرا صحيا على مئات آلاف السكان في مقاطعة جيانغسو وعاصمتها نانجينغ، في حين أخضعت المدينة سكانها البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة للفحص مرتين.

وفي تشانغجياجيه، المدينة السياحية الواقعة في مقاطعة هونان وحيث تبين أن بضعة مصابين بكورونا حضروا عرضا مسرحيا، فرضت السلطات، الجمعة، حجرا صحيا على جميع سكان المدينة البالغ عددهم 1.5 ملايين نسمة، وأغلقت جميع معالمها السياحية.

وفي منطقة تشانغ بينغ الواقعة في ضاحية العاصمة، حيث اكتشفت إصابتان بكورونا، فرضت السلطات، الخميس، حجرا صحيا على 41 ألف شخص.

وهذه أول عدوى محلية تسجل منذ 6 أشهر في بكين، البالغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.

ورغم أن الفيروس ظهر للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان وسط الصين في نهاية 2019، فقد تمكنت البلاد من السيطرة على الوباء إلى حد كبير بفضل إجراءات الحجر والإغلاق التي فرضتها بصرامة على سكان المناطق الموبوءة.

وبفضل هذه التدابير الصارمة، عادت الحياة في الصين إلى وضع شبه طبيعي في ربيع 2020، ولم تسجل البلاد منذ أبريل 2020 سوى حالتي وفاة بـ”كوفيد 19″.

روابط ذات صلة

بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا

بدعم من مركز الملك سلمان .. مركز الجعدة الصحي بحجة اليمنية يقدم خدماته لـ 1677 مستفيدا
رابطة العالم الإسلامي تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مُسيرة على سفينة تجارية سعودية

رابطة العالم الإسلامي تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مُسيرة على سفينة تجارية سعودية
إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين

إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*