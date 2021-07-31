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إطلاق استبيان رقمي للمستثمرين ورواد الأعمال لتطوير الاستثمارات

إطلاق استبيان رقمي للمستثمرين ورواد الأعمال لتطوير الاستثمارات

المنطقة الشرقية

إطلاق استبيان رقمي للمستثمرين ورواد الأعمال لتطوير الاستثمارات

إطلاق استبيان رقمي للمستثمرين ورواد الأعمال لتطوير الاستثمارات
http://almnatiq.net/?p=1009191
الدمام - المناطق

اطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بمركز التميز الاستثماري، استبيانات عامة رقمية تحت عنوان ( معاً .. لبيئة استثمارية مميزة ) بهدف الوصول الى الملاحظات والمقترحات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وكذلك التوجهات المنشودة ومناحي الرضا لتحسين الأداء واقتراح أنسب الحلول لها، والتي تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى اشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على اشراك القطاع الخاص بالتنمية.

وتعتبر هذه الخطوة امتداد لمجموعة الجهود التي قامت بها الأمانة ممثلة بوكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات الرامية إلى الارتقاء بالشراكة مع المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم ورفع جاذبية استثمارات الأمانة، كما تعتبر هذه الخطوة مكملة لمجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل شراكة أكبر مع المستثمرين، حيث تم عقد العديد من اللقاءات بالتعاون مع غرفة الشرقية والجهود مستمرة في تطوير الأعمال.

وأكدت الأمانة سعيها الحثيث للاستمرار بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تحتضن الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية للإسهام في تحقيق مفهوم أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة خاصة مع توجهات رؤية 2030 التي ترتكز على المجتمع الحيوي والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر.

والجدير ذكره أن منظومة الاستثمارات بالأمانة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الريادية بالتعاون مع الوزارات والهيئات، وحققت علامة متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي المتميز، وكذلك حصلت على شهادة الجودة الأيزو، وحصدت المركز الأول بمبادرة الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي.

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