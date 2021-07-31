إجراء 200 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى عسير المركزي خلال عام

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تمكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي من إجراء حوالي 200 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب لحالات مرضية متنوعة مابين إصابات الدماغ وإزالة أورم قاع الجمجمة ، إضافة إلى عمليات الأوعية الدموية والأعصاب الدموية وعمليات أخرى مثل إصلاح أنابيب تصريف السائل النخاعي ، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2021 ، حيث تنوعت العمليات ما بين عمليات عامة وطارئة وتخصصية .

وأوضحت “صحة عسير” أن المستشفى يعمل به 7 عيادات أسبوعية في هذا التخصص، و يبلغ عدد حالات جراحة المخ والأعصاب للبالغين التي يتم معاينتها في تلك العيادات الخارجية من المرضى شهرياً مابين 560 إلى 700 مراجع بمعدل 20 إلى 25 مريض لكل عيادة.