إجراء 200 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى عسير المركزي خلال عام

تمكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي من إجراء حوالي 200 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب لحالات مرضية متنوعة مابين إصابات الدماغ وإزالة أورم قاع الجمجمة ، إضافة إلى عمليات الأوعية الدموية والأعصاب الدموية وعمليات أخرى مثل إصلاح أنابيب تصريف السائل النخاعي ، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2021 ، حيث تنوعت العمليات ما بين عمليات عامة وطارئة وتخصصية .
وأوضحت “صحة عسير” أن المستشفى يعمل به 7 عيادات أسبوعية في هذا التخصص، و يبلغ عدد حالات جراحة المخ والأعصاب للبالغين التي يتم معاينتها في تلك العيادات الخارجية من المرضى شهرياً مابين 560 إلى 700 مراجع بمعدل 20 إلى 25 مريض لكل عيادة.
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