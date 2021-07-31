إنقاذ حياة طفل بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بعد إصابة بالدماغ إثر حادث مروري

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أسهم تدخل طبي ناجح بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال- بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل إثر تعرضه لحادث مروري أدى إلى إصابات دماغية شديدة وورم دموي داخلي مع ارتفاع الضغط بالجمجمة .

حيث أخضع لعملية جراحية عاجلة تم من خلالها استئصال طارئ للقحف في النصف الأيمن من الدماغ ، كما أجري له وفي وقت لاحق عملية فتح القصبة الهوائية عن طريق فريق الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى صاحب ذلك عملية إعادة رأب القحف ، وينعم الطفل الآن بحالة صحية مستقرة – ولله الحمد – وسيتم إكمال مراحل إعادة التأهيل له بعد مغادرة المستشفى.