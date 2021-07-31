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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإعلان فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإعلان فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها
http://almnatiq.net/?p=1009210
المناطق - وكالات

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان رسميا عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها ، بحضور ممثليها ، واصفة القرار بأنه “خطوة مهمة وإنجاز تاريخي”.
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش أن افتتاح الطريق الساحلي خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها، عادّا إياه خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي.
ورأى كوبيش أن الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المقاتلين الأجانب من كلا الجانبين، مشيدا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإرساء أسس السلام الدائم في ليبيا.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) قد أعلنت أمس فتح الطريق الساحلي ابتداءً من اليوم على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها.

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