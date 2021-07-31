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العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 3846 مستفيدا بالحديدة

العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 3846 مستفيدا بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=1009211
المناطق - الرياض

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3,846 مستفيدا، وذلك خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م.
وراجع عيادة الباطنية 1.782 فردا، وقسم الطوارئ 652 مراجعا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 365 مستفيدا، وعيادة الأطفال 173 فردا، وعيادة التغذية العلاجية 97 فردا، وعيادة التحصين 19 شخصا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 303 مستفيدين، وقسم علاج الإصابات 196 شخصا، والإحالة الطبية 10 مستفيدين، و قسم التوعية والتثقيف 249 فردا.
كما أجري الفحص المخبري لـ 3,096 مريضا، وراجع الصيدلية 2,621 مراجعا، وقسم الرعاية الصحية 1,396 شخصا، وراجع قسم نقل الدم 17 حالة، و قسم التوليد 26 حالة، فيما استقبل قسم التنويم مريضين.

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