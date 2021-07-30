بلدية بيشة تُغلق مطعم شهير لمخالفته الاشتراطات الصحية.

المناطق - بيشة

ضمن جهود ‫بلدية بيشة‬ المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقُدم‬ وخلال الجولات الدورية على محلات الصحة العامة قامت البلدية بإغلاق مطعم وسط المحافظة حيث تم رصد عدد من المخالفات منها سوء أدوات التحضير وإذابة المجمدات بطرق غير صحية، وتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى رصد مواد منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، وأخرى تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية .

وجاءت عقوبة الإغلاق ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي ينفذها مراقبو البلدية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، تزامنًا مع حملة البلدية الرقابية بالمحافظة .