مصر تخسر أمام البرازيل وتودع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو

المناطق - وكالات

ودع المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم منافسات دورة الألعاب الأولمبية (32) التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، بعد خسارته أمام نظيره البرازيلي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سايتاما الدولي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حقق انتصارًا مهمًا على أستراليا بهدفين دون رد، وتأهل بفارق الأهداف عن الأرجنتين بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويعد أكبر إنجاز لمنتخب مصر لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، حين حصل على المركز الرابع في كلٍ من أولمبياد أمستردام عام 1928م، وأولمبياد طوكيو عام 1964م.