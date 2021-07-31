احدث الأخبار

التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 شرطة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة
أبرز المواد
 شرطة القصيم : القبض على (10) مواطنين بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط
أبرز المواد
 أكثر من ١٧ ألف مستفيد من حملة صحة عسير التوعوية الميدانية
أبرز المواد
 ضبط 3755 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمين الشرقية يوجه كافة الإدارات والبلديات بتفعيل قرار التحصين شرطاً لدخول المنشآت العامة والخاصة اعتبارا من غدٍ
المنطقة الشرقية
 مطالب بالإسراع في إجلاء وإعادة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا
أبرز المواد
 مصر تخسر أمام البرازيل وتودع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 القصيم .. القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 5 مركبات وأجهزة تكييف من المنازل
منطقة القصيم
 العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 3846 مستفيدا بالحديدة
أبرز المواد
 إطلاق استبيان رقمي للمستثمرين ورواد الأعمال لتطوير الاستثمارات
المنطقة الشرقية
 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإعلان فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها
أبرز المواد
التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أبرز المواد
شرطة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة

شرطة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة

أبرز المواد
شرطة القصيم : القبض على (10) مواطنين بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط

شرطة القصيم : القبض على (10) مواطنين بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط

أبرز المواد
أكثر من ١٧ ألف مستفيد من حملة صحة عسير التوعوية الميدانية

أكثر من ١٧ ألف مستفيد من حملة صحة عسير التوعوية الميدانية

أبرز المواد

ضبط 3755 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في مكة المكرمة

ضبط 3755 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1009228
المناطق - مكة المكرمة

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 20137 زيارة ميدانية ضبط خلالها 3755 مخالفة لأنظمة العمل وللإجراءات الاحترازية في مقرات العمل خلال شهر يوليو الحالي .
وشملت الزيارات من خلال فرق التفتيش الميداني منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين ، حيث تم توجيه 813 إنذارًا للمنشآت المخالفة .
ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين .
وبين أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، مؤكداً للجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية ، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد “19911” .

روابط ذات صلة

شرطة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة

شرطة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة
مضمار عالمي لسباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

مضمار عالمي لسباقات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

٤٥٣ عاملة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*