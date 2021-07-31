أمين الشرقية يوجه كافة الإدارات والبلديات بتفعيل قرار التحصين شرطاً لدخول المنشآت العامة والخاصة اعتبارا من غدٍ

الدمام - المناطق

تفعيلاً للقرارات والتعليمات الصادرة، بتنفيذ شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وكافة الأسواق والمجمعات التجارية في كافة مناطق المملكة، والذي يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد الأول من شهر أغسطس 2021م، وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة الإدارات والبلديات بأمانة المنطقة الشرقية بالبدء بتطبيق القرار مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

حيث وجه معاليه بتطبيق قرار منع غير المحصنين من دخول كافة منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك كافة الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية بمتابعة تفعيل القرار الصادر وفقا لتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ومع بدء تطبيق القرار يكون الدخول لكافة منشآت الأمانة وبلدياتها وللمراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام مشروطاً بالتحصين، إذ سيتم منع دخول غير المحصنين لجميع المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وكافة المنشآت الخاضعة لهذه التعليمات حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار فايروس كورونا، هذا بالإضافة الى تكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء.

ودعت الأمانة الجميع بالالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات 940