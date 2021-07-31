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تجارة طريف تُنفِّذ 281 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 43 بلاغًا

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

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تجارة طريف تُنفِّذ 281 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 43 بلاغًا

تجارة طريف تُنفِّذ 281 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 43 بلاغًا
http://almnatiq.net/?p=1009253
المناطق_واس

نفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر يوليو الجاري، 281 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة ومباشرة 43 بلاغًا .
وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات ، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك ، داعيا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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