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أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته

أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=1009256
المناطق_واس

قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازيه لمدير إدارة المساعدات والتعويضات بإمارة المنطقة علي بن صالح الصقري في وفاة والدته رحمها الله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وعبّر الصقري عن شكره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته، التي كان لها الأثر في نفوسهم، سائلا الله أن يحفظه من كل مكروه.

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