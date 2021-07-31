منسوبو هلال الجوف محصنين

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تلقى جميع الموظفين التابعين لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف سواء العاملين بمقر الفرع الرئيسي في مدينة سكاكا او الإدارات التابعة بالإضافة للمراكز الإسعافية الموزعة على المنطقة لقاح covid – 19 .

ويأتي هذا بتوجيه من سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي ومتابعة ميدانية من المساعد للشؤون الإسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان.

وقد تم تلقي اللقاح لجميع العاملين بفرع ومراكز وإدارات المنطقة في مراكز اللقاحات المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة ليشمل العدد جميع العاملين والذين يتجاوز عددهم 280 موظف.

وتجدر الإشارة أن الهيئة حرصت على تلقي جميع موظفيها اللقاح بالتزامن مع الحملة الوطنية التي أطلقت لحث جميع المواطنين والمقيمين لاسيما موظفي الجهات الحكومية العاملين بالصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة وذلك للحد من تفشيها وسرعة إنتشارها.