احدث الأخبار

«النقل»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لهم بدخول كافة المرافق بدءًا من الأحد
أبرز المواد
 منسوبو هلال الجوف محصنين
أبرز المواد
 «الموارد البشرية»: لا قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع للقطاع الخاص ليومين
أبرز المواد
 أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته
أبرز المواد
 تجارة طريف تُنفِّذ 281 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتباشر 43 بلاغًا
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 “وزارة الاتصالات” تقيم ملتقى لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية
أبرز المواد
 التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 شرطة القصيم : إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة
أبرز المواد
 شرطة القصيم : القبض على (10) مواطنين بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط
أبرز المواد
 أكثر من ١٧ ألف مستفيد من حملة صحة عسير التوعوية الميدانية
أبرز المواد
 ضبط 3755 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
«النقل»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لهم بدخول كافة المرافق بدءًا من الأحد

«النقل»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لهم بدخول كافة المرافق بدءًا من الأحد

أبرز المواد
منسوبو هلال الجوف محصنين

منسوبو هلال الجوف محصنين

أبرز المواد
«الموارد البشرية»: لا قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع للقطاع الخاص ليومين

«الموارد البشرية»: لا قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع للقطاع الخاص ليومين

أبرز المواد
أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته

أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته

أبرز المواد

«النقل»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لهم بدخول كافة المرافق بدءًا من الأحد

«النقل»: 3 حالات على «توكلنا» مسموح لهم بدخول كافة المرافق بدءًا من الأحد
http://almnatiq.net/?p=1009266
المناطق_ الرياض

ألزمت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، كافة منسوبيها والمراجعين والزوار بضرورة أخد لقاح فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص؛ حيث سيكون تلقي لقاح كورونا شرط للدخول إلى مقارها وممارسة الأعمال اليومية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ظهور حالة (محصن، محصن جرعة واحدة، محصن متعافى) في تطبيق توكلنا، سيكون شرطًا أساسيًا لدخول جميع المرافق التابعة لمنظومة النقل.

وأضافت الوزارة، أن القرار يأتي في المقام الأول في إطار حرصها على حفظ السلامة العامة لكل مرتادي الوزارة أو منسوبيها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة النقل، في الوقت ذاته أنها ستوفر كافة الخدمات الرقمية المتاحة لكل من لم يستطع تلقي اللقاح.

روابط ذات صلة

منسوبو هلال الجوف محصنين

منسوبو هلال الجوف محصنين
«الموارد البشرية»: لا قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع للقطاع الخاص ليومين

«الموارد البشرية»: لا قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع للقطاع الخاص ليومين
أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته

أمير نجران يعزّي الصقري في وفاة والدته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*