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 ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم.. لهذا السبب
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ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم.. لهذا السبب

ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم.. لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1009269
المناطق_وكالات

يواجه ملايين الأمريكيين خطر الطرد من منازلهم، اعتبارا من اليوم السبت لعجزها عن دفع بدلات الإيجار منذ عدة أشهر بسبب الوباء، وذلك مع انتهاء مهلة تعليق عمليات الطرد التي تحميها.

وفشل النواب أمس الجمعة في التوصل إلى اتفاق لمنح مهلة إضافية للمستأجرين الذين يواجهون ضائقة مالية، رغم الظروف الداهمة ولا سيما مع تفشي المتحور “دلتا” التي تعد سببا في ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجددا.

واقترحت لجنة برلمانية تمديد المهلة حتى 31 ديسمبر، لكن هذا العرض لم يحصل على دعم كاف بما في ذلك في صفوف الديمقراطيين، فطرح عندها تمديد مهلة السماح حتى 18 أكتوبر.

وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مساء الجمعة “للأسف، لم يدعم أي جمهوري هذا الإجراء.. من المخيب للأمل للغاية أن يرفض الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ العمل معنا على هذه المسألة”.

وذكر مصدر في الكونغرس لوكالة “فرانس برس” أن الاقتراح ليس موضع إجماع في صفوف الديمقراطيين أنفسهم.

وتخلف أكثر من عشرة ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، حسب تقديرات “مركز أولويات الميزانية والسياسة”، وهو معهد أبحاث مستقل.

كما يعتبر حوالى 3,6 مليون مستأجر مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، وفق دراسة لمكتب الإحصاءات أجريت في مطلع يوليو على 51 مليون مستأجر.

وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس الخميس تمديد مهلة التعليق، لكن خطوته تواجه انتقادات إذ يأخذ عليه الكثيرون انتظاره حتى اللحظة الأخيرة للتحرك.

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