الكويت تسجل 733 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1236 حالة

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سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية، 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، و 1236 حالة شفاء ، وست حالات وفاة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى أنها بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد 397831، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 384062 وإجمالي عدد حالات الوفاة 2320.