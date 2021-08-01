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ما الأفضل استخدام فرش الأسنان الكهربائية أو اليدوية؟.. استشاري أسنان يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1009275
المناطق_ الرياض

أوضح استشاري في تقويم وتجميل الأسنان، اليوم السبت، أن فعالية فرش الأسنان الكهربائية واليدوية متساويتان، مؤكدًا أن الاثنين تصل نسبة تنظيف الأسنان لهما من 70 إلى 80 بالمائة.

وقال الاستشاري في حديث مع “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”: “إذا استخدمت الفرشاة الكهربائية لا تستخدم العادية والعكس صحيح، الفرشاة تنظف تقريبًا من 70 إلى 80% من أسطح السن”.

وأضاف استشاري الأسنان: “أنت تأخذ فرشاة كهربائية وخيط عادي، أو فرشاة عادية وخيط مائي، أما استخدام الفرشاة الكهربائية فقط فهذا لا يكفي”.

وتابع بقوله: “مع تطور العلم وزيادة الوعي أكيد المواكبة في تطورات تنظيف الأسنان أصبحت واردة الآن، وبالنسبة للخيط المائي أثبت جدارة في أبحاث علمية أنه ينظف البلاك وطبقة الجير وبقايا الأكل بنسبة 29%”.

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