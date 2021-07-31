أمطار على منطقة جازان

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هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومدينة جازان للصناعات الالأساسية والتحويلية, ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش وصامطة والحرث والطوال وأحد المسارحة والداير بني مالك والدرب و العبداني وفرسان وضمد والعارضة وفيفا والطوال والعيدابي وهروب، وعددا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله أمطار خير وبركة ، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .