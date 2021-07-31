مقتل وإصابة 5 مدنيين بعد انفجار قنبلة كانت بحوزة حوثي

مقتل وإصابة 5 مدنيين بعد انفجار قنبلة كانت بحوزة حوثي

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مقتل وإصابة 5 مدنيين بعد انفجار قنبلة كانت بحوزة حوثي

مقتل وإصابة 5 مدنيين بعد انفجار قنبلة كانت بحوزة حوثي
http://almnatiq.net/?p=1009285
المناطق_وكالات

لقي مُسلح حوثي وشخص آخر مدني، حتفهما، بينما أصيب آخرون، وذلك بعد انفجار قنبلة يدوية داخل سيارة أجرة أثناء مرورها في نقيل سمارة بمحافظة إب، وسط اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران).

وأكدت المصادر أن قنبلة يدوية كانت بحوزة مسلح تابع لميليشيا الحوثي، وقد انفجرت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة داخل سيارة كانت تقل ركابا مدنيين أيضاً في نقيل سمارة.

وأسفر الانفجار عن مقتل المسلح الحوثي وشخص آخر مدني بجواره وإصابة 4 آخرين بينهم سائق السيارة.

وأضافت أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الثورة في مدينة إب لتلقي العلاج، وأن حالة اثنين منهم خطرة.

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