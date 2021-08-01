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مواد غذائية تتسبب في تكوين حصى الكلى

مواد غذائية تتسبب في تكوين حصى الكلى
http://almnatiq.net/?p=1009298
المناطق_ الرياض

قال الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، إن هناك بعض المواد الغذائية يؤدي تناول الأشخاص لها بانتظام إلى تكون الحصى في الكلى لديهم.

وأضاف مياسنيكوف، خلال حديث تليفزيوني، أنه يجب تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية، مثل اللحوم، وكذلك الملح والسكر؛ لأنها تسهم في تكون حصى الكالسيوم، وفقًا لنوفوستي.

وتابع: عصير الجريب فروت مادة غذائية ممتازة، لكن هذه المادة تزيد من خطر تكون الحصى، وكذلك فيتامين C عند تناوله بجرعات كبيرة.

كما أوضح الطبيب الروسي الشهير أن السبب الآخر لتكون الحصى في الكلى هو تناول أقراص الكالسيوم.

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