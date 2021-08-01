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6 مواد طبيعية تحمي البشرة من التجاعيد

6 مواد طبيعية تحمي البشرة من التجاعيد
http://almnatiq.net/?p=1009301
المناطق_ الرياض

مع تقدم العمر تظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة وأحيانًا تؤدي عوامل أخرى إلى الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن، لكن في كل الأحوال هناك العديد من المواد الطبيعية التي تحمي البشرة وتكافح التجاعيد ومنها جل الأوليفرا وبياض البيض وزيت الزيتون وغيرها. 

ومن أهم المواد التي تحمي البشرة من التجاعيد هي جل الألوفيرا  الذي يتمتع بخصائص عديدة تساعد في تقليل ظهور التجاعيد ومكافحة علامات التقدم في السن على البشرة.  

وينتج جل الألوفيرا مادة الكولاجين التي تمد البشرة بالترطيب اللازم. بالتالي، لذلك فأن وضع جل الألوفيرا على بشرة الوجه بشكل منتظم، يعمل على التخفيف من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة حول الفم والعين.

ويحمي زيت الزيتون البشرة من ظهور التجاعيد نظرًا لاحتوائه على مركبات تزيد من مستويات الكولاجين في الجلد، وأظهرت دراسة أجريت في عام 2001م أن النساء اللواتي اتبعن نظامًا غذائيًّا غنيًّا بزيت الزيتون كانوا أقل عرضة للتجاعيد من النساء اللواتي اتبعن نظامًا غذائيًّا غني باللحوم. 

كما أن استخدام بياض البيض يؤدي إلى انخفاض كبير في عمق التجاعيد، وزيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، فضلًا عن تعزيز مرونة البشرة وجعلها أكثر نعومة ومشدودة.  

النعناع والشاي الأخضر

تحتوي أوراق النعناع على العديد من الخصائص المفيدة للبشرة، لذلك يمكن طحن الأوراق الخضراء ووضعها على البشرة لمدة ساعة يوميًّا، أو في شكل دوري.

أما الشاي الأخضر فيحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة؛ ما يحافظ على شباب البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد، لذلك واظبي يوميًّا على تناول كوبين من الشاي الأخضر خلال النهار.

ولتأخير ظهور التجاعيد، يكفي مزج الكركم مع العسل وحليب اللوز وتدليك البشرة بهذا الخليط يوميًّا، ما يحافظ على بشرتك شابة ومشرقة وخالية من التجاعيد.

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