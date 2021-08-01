مدير “صحة بيشة” يوجه باعتماد “صحي تثليث” مركزاً مناوباً

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وجّه مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني،بإعتماد مركز صحي تثليث مركزاً مناوباً.

جاء ذلك بعد جولة تفقدية لمدير الشؤون الصحية على مستشفى تثليث حيث التقى الأهالي ، اليوم السبت الموافق ٢١-١٢-١٤٤٢ ه، واستمع لمطالبهم ووجه ببدء عمل مركز الرعاية الصحية الأولية ( مركزاً مناوباً) اعتباراً من الأول من شهر محرم 1443هـ.

وقال “الشهراني”:يتم تقديم الخدمات الصحية للحالات الباردة والمستقرة في المراكز المناوبة والتي تساهم في تجويد الخدمات اللازمة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات للمستفيدين.

وأكد الشهراني بأن صحة بيشة مستمرة في تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل بما يخدم الممارسين والمستفيدين.