صحة بيشة :أكثر من 500 ألف مراجع لمستشفى الملك عبدالله في بيشة خلال النصف الأول من عام 2021م

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قدمت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الملك عبدالله خدماتها الصحية لأكثر من 500 ألف مراجع وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة ، أن حالات التنويم بأقسام المستشفى بلغت4251 حالة، فيما بلغ تنويم العناية المركزة 797 حالة، كما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 29511 مراجع، وبلغ عدد مراجعي العيادات 40107 مراجع، ومراجعي مركز السكري بلغ عددهم 4310 مراجع، وأيضًا بلغ عدد مراجعي مركز الكلى 3632 مراجع.

وأضافت صحة بيشة بأن عدد المستفيدين من الفحوصات المخبرية بلغ عددهم 384236 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من الفحوصات الإشعاعية 39913 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من القسطرة القلبية 262 مستفيد، وبلغ عدد مراجعي التأهيل الطبي 14262 مراجع، وبلغ عدد التدخلات الجراحية 1297، وجراحة اليوم الواحد 883.