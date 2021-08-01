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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق كوبري رابغ بمكة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق كوبري رابغ بمكة
http://almnatiq.net/?p=1009318
المناطق_مكة

أصيب 6 أشخاص، السبت، بإصابات متفاوتة في حادث تصادم على طريق كبري رابغ باتجاه ينبع.

وقالت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، إنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم بوقوع حادث تصادم، نتج عنه 6 إصابات على طريق كبري رابغ باتجاه ينبع، مؤكدة توجه أربعة فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأشارت الهيئة إلى أنها أحصت 6 إصابات؛ إصابتان متوسطة، وأربع إصابات بسيطة، مؤكدة تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقل جميع الحالات الى مستشفى رابغ العام.

وأهابت الهيئة بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم السرعة الزائدة، راجية السلامة للجميع.

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