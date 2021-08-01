إيران تلجأ لحجر صحي شامل كحل وحيد لاحتواء خامس موجات «كورونا»

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن الحجر الصحي الشامل سيكون الحل الوحيد للسيطرة على الموجة الخامسة من فيروس كورونا، التي تجتاح البلاد.

ووفقا لـ«روسيا اليوم»، قال علي رضا رئيسي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، إن الطريق الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة من فيروس كورونا، التي تجتاح البلاد هو الحجر الصحي التام لمدة محدودة.

وذلك في الوقت الذي أعربت فيه وزارة الصحة الإيرانية عن قلقها من انخفاض نسبة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية، في ظل التصاعد غير المسبوق في أعداد المصابين بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أعلنت اليوم السبت، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 286 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في البلاد إلى 90 الفا و630 شخصا، كما سجلت 19 ألفا و846 إصابة جديدة، ليرتفع مجموع الاصابات في إيران إلى 3 ملايين و871 ألفا و8 أشخاص، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).