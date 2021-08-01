احدث الأخبار

إيران تلجأ لحجر صحي شامل كحل وحيد لاحتواء خامس موجات «كورونا»
أبرز المواد
 إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق كوبري رابغ بمكة
أبرز المواد
 اليوم.. جامعة الطائف تعلن عن نتائج القبول للعام الدراسي 1443هـ
أبرز المواد
 القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بحوزته سلاح أبيض بجازان
أبرز المواد
 صحة بيشة :أكثر من 500 ألف مراجع لمستشفى الملك عبدالله في بيشة خلال النصف الأول من عام 2021م
أبرز المواد
 مدير “صحة بيشة” يوجه باعتماد “صحي تثليث” مركزاً مناوباً
أبرز المواد
 6 مواد طبيعية تحمي البشرة من التجاعيد
أبرز المواد
 مواد غذائية تتسبب في تكوين حصى الكلى
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
أبرز المواد
 السياحة: قصر المنشآت السياحية على الزوار المحصنين .. وغرامة 100 ألف ريال وإلغاء التراخيص للمخالفين
أبرز المواد
 «الصحة»: الدراسات أثبتت أن لقاح كورونا «آمن» على المرأة الحامل
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 5 مدنيين بعد انفجار قنبلة كانت بحوزة حوثي
أبرز المواد
إيران تلجأ لحجر صحي شامل كحل وحيد لاحتواء خامس موجات «كورونا»

إيران تلجأ لحجر صحي شامل كحل وحيد لاحتواء خامس موجات «كورونا»

أبرز المواد
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق كوبري رابغ بمكة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق كوبري رابغ بمكة

أبرز المواد
اليوم.. جامعة الطائف تعلن عن نتائج القبول للعام الدراسي 1443هـ

اليوم.. جامعة الطائف تعلن عن نتائج القبول للعام الدراسي 1443هـ

أبرز المواد
القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بحوزته سلاح أبيض بجازان

القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بحوزته سلاح أبيض بجازان

أبرز المواد

إيران تلجأ لحجر صحي شامل كحل وحيد لاحتواء خامس موجات «كورونا»

إيران تلجأ لحجر صحي شامل كحل وحيد لاحتواء خامس موجات «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=1009321
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن الحجر الصحي الشامل سيكون الحل الوحيد للسيطرة على الموجة الخامسة من فيروس كورونا، التي تجتاح البلاد.

ووفقا لـ«روسيا اليوم»، قال علي رضا رئيسي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، إن الطريق الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة من فيروس كورونا، التي تجتاح البلاد هو الحجر الصحي التام لمدة محدودة.

وذلك في الوقت الذي أعربت فيه وزارة الصحة الإيرانية عن قلقها من انخفاض نسبة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية، في ظل التصاعد غير المسبوق في أعداد المصابين بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أعلنت اليوم السبت، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 286 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في البلاد إلى 90 الفا و630 شخصا، كما سجلت 19 ألفا و846 إصابة جديدة، ليرتفع مجموع الاصابات في إيران إلى 3 ملايين و871 ألفا و8 أشخاص، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

روابط ذات صلة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق كوبري رابغ بمكة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق كوبري رابغ بمكة
اليوم.. جامعة الطائف تعلن عن نتائج القبول للعام الدراسي 1443هـ

اليوم.. جامعة الطائف تعلن عن نتائج القبول للعام الدراسي 1443هـ
القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بحوزته سلاح أبيض بجازان

القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية بحوزته سلاح أبيض بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*