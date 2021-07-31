هل Whatsapp plus الرسمي آمن؟ أفضل نسخة واتساب بلس بدون حظر

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أعلن موقع واتساب بلس Whatsapp plus عن إطلاق تحديث جديد داخل تطبيق واتس اب الذهبي ، حيث ان هناك الكثير من المستخدمين يعتمدوا بشكل أساسي على هذا التطبيق لما يضم خصائص متقدمة غير موجودة في تطبيق واتس اب الرسمي.

وبالفعل تم إطلاق تحديث نسخة واتساب الذهبي بحلته الجديدة وبمزايا اقوى والتي تعد أبرزها إضافة الترجمة السريعة داخل المحادثة في تطبيق واتس اب الذهبي.

وسيتعين على جميع مستخدمي واتساب الذهبي تحديث التطبيق بشكل ضروري من اجل الحصول على المزايا الجديدة ولا يتعطل تشغيل التطبيق خلال الاستخدام.

وأكد موقع واتس اب بلس الرسمي ان التحديث يحمل في طياته سرعة كبيرة في استخدام التطبيق ومعالجة بعض المشاكل المهمة داخل التطبيق وإضافة المزيد من الإصلاحات والتحسينات خصوصاً أن نسخة واتساب الذهبي أفضل نسخة من واتس بلس من حيث المميزات.

هل واتس اب بلس بجميع إصداراته آمنة ؟!

يعد الأمان سؤالًا كبيرًا ومهمًا لمستخدمي هواتف الاندرويد حيث في الوقت الحاضر، حيث يقوم العديد من المطورين ببناء إصدارات مختلفة ويتم تحميلها بصيغة apk على مواقع محفوفة بالمخاطر وليست آمنة للمستخدمين.

في هذه الحالة، موقع واتساب بلس الرسمي، موقع محمي وآمن جيدًا لتنزيل أي اصدار من تطبيقات واتساب المعدلة فهو موقع شائع ومتخصص في تقديم الإصدارات الآمنة من تطبيقات واتساب المعدلة.

هذا يقود الي ان واتس اب بلس آمن بنسبة 100% للاستخدام اذا قمت بتحميله من موقع موثوق به، الي جانب ذلك واتساب بلس هذا يعد اصدارًا متقدمًا من تطبيق واتس اب الأصلي يوفر لك الكثير من الميزات الإضافية التي لا يحتوي عليها الإصدار الأصلي.

وأشار واتس بلس الرسمي بوجوب سرعة التحديث وإنشاء نسخة احتياطية للمحادثات حتى لا تفقد محادثاتك خلال عملية التحديث الامر الذي ينزعج منه العديد من مستخدمي واتس الذهبي.

وأثار تحديث واتساب الذهبي العديد من التساؤلات حول عدم معالجة بعض الخصائص التي تعد مهمة داخل التطبيق، ولكن تعهد الموقع بسرعة حل تلك المشاكل في التحديث القادم.

وتابع الموقع الرسمي للواتساب بلس انه يتم العمل على اصلاح وتحسين المشاكل واحدة تلو الأخرى، إضافة الي زيادة الخصائص وتطويرها بشكل مستمر في كل تحديث.

وأعلن الموقع عن التحديثات التي صدرت في النسخة الجديد من واتساب الذهبي والتي بدأت بتحديث قاعدة واتساب الي 2.21.4.22، إضافة الترجمة السريعة خلال الدردشة، إضافة اعدادات التحميل التلقائي للوسائط المخصصة لكل دردشة.

ووُجّه رد فعل قوي في التحديث السابق بسبب عدم رفع مدة الحالة أكثر من ساعة عند تغيير الثيمات داخل التطبيق، الامر الذي عالجه الموقع في التحديث الجديد وأصبح بإمكانك رفع حالة واتساب أكثر من ساعة حتى عند تغيير الثيمات.

وأشارت بعض اراء المستخدمين ان بعد التحديث الجديد للواتساب الذهبي أصبح أسرع وأكثر استقرارًا مما سبق، علاوة على إضافة بعض التحسينات الجديدة مثل اصلاح تقطيع الحالة لنظام أندرويد 10، واصلاح النسخ الاحتياطي الكامل الثابت لا يعمل على أندرويد 11.

من أين يمكن تنزيل واتساب بلس بكافة إصداراته بشكل آمن ؟!

يمكنك الحصول على واتس اب بلس بشكل آمن من موقع واتساب بلس الرسمي المقدم مع ميزات مفصلة، الي جانب الارشادات الكاملة المتوفرة حول كيفية تثبيت التطبيق بشكل صحيح.

في بعض الأحيان، لا يعمل الإصدار القديم بشكل صحيح، وفي هذه الحالة عليك دائمًا تنزيل أحدث إصدار من واتس بلس للاندرويد.

يساعد التصميم البديهي والاستجابة السريعة على تحسين تجربتك أثناء الدردشة مع أصدقائك وعائلتك.

استمتع بلحظاتك مع واتساب بلس واجعل يومك أكثر فائدة من خلال الحصول عليه من موقع ويب موثوق به.