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مازن الياسين يحقق المركز الأول في تصفيات الـ400 متر ويتأهل لنصف النهائي

مازن الياسين يحقق المركز الأول في تصفيات الـ400 متر ويتأهل لنصف النهائي
http://almnatiq.net/?p=1009338
المناطق - الرياض

تمكن العدّاء السعودي مازن الياسين اليوم (الأحد) من تحقيق المركز الأول في تصفيات الـ 400 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي.

وتأهل الياسين للدور نصف النهائي، بعد أن تصدّر مجموعته، فيما حصل على المركز الثاني البلجيكي كيفن برولي، والسويسري ريكي بيرتوتشياني.

وهنأ وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، العداء الياسين بعد تأهله إلى نصف النهائي، متمنياً له التوفيق بالمرحلة القادمة.

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