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الولايات المتحدة.. أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

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الولايات المتحدة.. أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة.. أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1009359
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 101171 إصابة ‏و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610873.

وأعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​​أندرو كومو​​ أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص ​كورونا​​ في 24 ساعة.

وأفاد بأن النتائج أظهرت إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها.

ولفت كومو إلى أن هناك 699 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية في حين سجلت 5 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

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