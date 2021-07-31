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جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا

جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=1009379
المناطق - واس

أعلنت جامعة نجران أمس، عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مقرات الجامعة وفروعها، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.
وأكدت الجامعة في بيانها الصادر منع غير المحصّنين من الدخول لمقرات ومرافق الجامعة اعتباراً من اليوم، سواءً لأداء العمل أو المراجعة أو الدراسة، مشددةً على ضرورة إبراز تطبيق “توكلنا” عند بوابات الدخول للمدينة الجامعية؛ للتحقق من الحالة الصحية.
ودعت الجامعة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة إلى سرعة الحصول على اللقاح، عبر إحدى مراكز لقاحات الجامعة الثلاثة المخصصة لهم، دون الحاجة لحجز موعد مسبق.

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