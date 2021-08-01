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طوكيو 2020.. الصين تواصل حصد الذهب وأمريكا خلفها

طوكيو 2020.. الصين تواصل حصد الذهب وأمريكا خلفها
http://almnatiq.net/?p=1009393
المناطق - وكالات

تواصل الصين حصد الذهب في أولمبياد طوكيو 2020، فيما قلصت الولايات المتحدة الفارق من 5 ذهبيات إلى 3، لكن الأخيرة تتصدر إجمالي الميداليات.

فقد رفعت الصين عدد ميدالياتها إلى 47 ميدالية، منها 22 ذهبية و13 فضية و12 برونزية.

أما الولايات المتحدة، فقد اقتربت من الصين من حيث الذهبيات، ولكنها حصلت على إجمالي ميداليات أكثر.

فقد بلغ إجمالي الميداليات الأميركية في أولمبياد طوكيو 52 ميدالية، منها 19 ذهبية و20 فضية و13 برونزية.

وحلت اليابان في المركز الثالث بإجمالي ميداليات وصل إلى 30، منها 17 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات، متفوقة على أستراليا بعدد الذهبيات، حيث رفعت أستراليا غلتها من الذهب إلى 13، بينما بلغ عدد الفضيات 3 والبرونزيات 14.

وكانت الولايات المتحدة أحرزت ذهبية سباق التتابع 4 في 100 متر متنوع للرجال في السباحة في أولمبياد طوكيو برقم عالمي بلغ 3 دقائق و26.78 ثانية يوم الأحد.

وحصلت بريطانيا على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى إيطاليا.

كما أحرزت الصينية جونغ لي جياو ذهبية منافسات دفع الجلة في ألعاب القوى بعدما سجلت أفضل نتيجة شخصية لها وبلغت 20.58 مترا، اليوم الأحد.

وحصلت الأميركية ريفن سوندرز على الميدالية الفضية، بينما نالت النيوزيلندية المخضرمة فاليري آدمز الميدالية البرونزية.

وأحرزت أستراليا ذهبية سباق التتابع 4 في 100 متر متنوع للسيدات في السباحة، وحصلت الولايات المتحدة على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى كندا.

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