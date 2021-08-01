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تعليم حفرالباطن يطبق اشتراطات التحصين لمنسوبيه ومستفيديه

تعليم حفرالباطن يطبق اشتراطات التحصين لمنسوبيه ومستفيديه
http://almnatiq.net/?p=1009403
المناطق - حفرالباطن

نفذت إدارة التعليم في محافظة حفرالباطن اليوم -الأحد- تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الخاصة بها حفاظاً على سلامة المجتمع من فيروس كورونا وإنفاذاً لاشتراطات وزارة التعليم المبنية على توجيهات وزارة الصحة، ووزارة الداخلية،في البدء بتطبيق اشتراطات التحصين المستجدة ضد COVID-19 ” للدخول الى مبنى الإدارة.

واقتصر دخول الإدارة لمن حالته “محصّن، أو محصّن جرعة أولى، أو محصن متعافي” في تطبيق توكلنا سواءً من منسوبي التعليم أو المستفيدين المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية.

وشدد مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني على لجنة الإجراءات الاحترازية “بضرورة تطبيق خطة اللجنة والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكوميةبالإضافة إلى التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة, حرصاً على سلامة الجميع وحماية لأنفسنا ومن حولنا.

وثمّن القحطاني الدور الذي قامت به مشكورة الشؤون الصحية في حفرالباطن والتعاون بين قطاع التعليم والصحة في المحافظة والجهد المبذول من قسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع الأقسام المعنيّة في الإدارة وما قاموا به من حملات ورسائل توعوية عبر وسائل النشر المتاحة لحث منسوبيهم من كادر تعليمي وإداري وطلابي وأسر لأخذ اللقاح وتطبيق الإجراءات الصحية سائلاً الله أن يزيل الغمّة ويكشف هذه الجائحة وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من هذه الجائحة”.

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