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أمطار على منطقة عسير

أمطار على منطقة عسير

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أمطار على منطقة عسير

أمطار على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1009406
المناطق - واس

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط، وطريب، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، والحرجة.
كما شملت الامطار مراكز عين اللوي، والقحمة، والحبيل، والحريضة، ومربة، وخيبر الجنوب، وصمخ، وتهامتي بلسمر وبلحمر، وعقبة ضلع، وعقبة جمامه، ومتنزهات السودة .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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