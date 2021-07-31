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غابة رغدان.. عناق الأشجار والطبيعة والغيوم

غابة رغدان.. عناق الأشجار والطبيعة والغيوم

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غابة رغدان.. عناق الأشجار والطبيعة والغيوم

غابة رغدان.. عناق الأشجار والطبيعة والغيوم
http://almnatiq.net/?p=1009411
المناطق - واس

تُعرف غابة رغدان بأنها رئة منطقة الباحة ومن أجمل متنزهاتها، وتكثر بها أشجار العرعر، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق التي تحتاجها الأسرة .
وتتميز الغابة بموقع مميز يطل على تهامة من ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، حيث تتعانق الأشجار والطبيعة والغيوم، في مشهد يحمل السائح إلى أجواء ساحرة.
ويشهد متنزه غابة رغدان هذه الأيام إقبالاً من السياح والزوار، منذ أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامجها صيف السعودية في الـ 24 من يونيو الماضي، تحت شعار “صيفنا على جوك”، الذي يستمرحتى نهاية سبتمبر المقبل في 11 وجهة بمناطق المملكة المختلفة. حيث يفضّل السياح والزوار قضاء أوقات ممتعة بصحبة عائلاتهم نظراً لما تتمتع به منطقة الباحة بشكل عام، وغابة رغدان بشكل خاص من أجواء ساحرة ومناظر طبيعية خلابة.
وتوفر الهيئة السعودية للسياحة عبر موقع “روح السعودية”، ومن خلال برنامجها “صيفنا على جوك”، أكثر من 500 تجربة ونشاط سياحي، يقدمها ما يزيد على 250 شريكا من القطاع الخاص.
وتعد غابة رغدان إحدى أهم المناطق التي يقبل عليها السياح في منطقة الباحة، نظراً لما تتمتع به من مساحات خضراء شاسعة وطبيعة ساحرة، حيث تمثل أشجار العرعر التي تغطي أكثر من 90% من مساحة غابة رغدان؛ التي تقدر بـ 600 ألف متر مربع؛ حيث تتميز بأغصانها المتشابكة، التي تشكِّل مساحات كبيرة من الظلال، كما أن العرعر من الأشجار الدائمة الخضرة التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من الأشجار المعمرة الجميلة ذات الرائحة الأخّاذة.
ويتخلل الغابة ممرات حجرية بمداخل المتنزه لتتيح للزائرين والمصطافين مشاهدة الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالأشجار الكثيفة، إضافة إلى تأهيل العديد من مرافقها التي تشمل الجلسات والألعاب الترفيهية والأكشاك والإنارة ودورات المياه، كما تضم أيضاً شلالات مائية مضيئة، وممرات مجهزة ومجاري منظمة لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تأهيل وتجهيز مواقع لزراعة أشجار الزيتون.
وتشهد الغابة الكثير من التطور عام بعد عام لاستقبال الزوار والسياح حيث هيئة أمانة الباحة العديد من المواقع لتفيذ جملة من الفعاليات مثل الممرات المضيئة التي تضم العديد من عربات الفوترك ، والجسر المعلق والانزلاق الحر .
وتتمتع غابة رغدان بسحر نادر، كما تتمتع بإطلالة بانورامية خلابة على غابات كثيفة مغطاة بالضباب فوق قمم الجبال، مما يجعلها المكان الأكثر جذبا للرحلات العائلية، للاستمتاع بالطبيعة والاسترخاء بين أحضانها .

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