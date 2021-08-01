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أمير منطقة جازان يوجه بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز والمنشآت العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد

أمير منطقة جازان يوجه بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز والمنشآت العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد

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أمير منطقة جازان يوجه بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز والمنشآت العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد

أمير منطقة جازان يوجه بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز والمنشآت العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد
http://almnatiq.net/?p=1009420
المناطق - فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بتفعيل القرارات والتعليمات الصادرة، بتنفيذ شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة وذلك بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة ، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد الأول من شهر أغسطس 2021م .
وأكد سموه على مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً سموه حرصه وسمو نائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.
ودعا ‏سموه المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، راجياً الصحة والسلامة للجميع.

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