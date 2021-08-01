1800 مركب صيد بالمنطقة الشرقية ينطلقون لموسم الروبيان 2021

المناطق - الشرقية

انطلقت اليوم على سواحل المنطقة الشرقية 1829 مركب صيد مع بدء موسم فسح الروبيان 2021م الذي يستمر إلى الأول من فبراير 2022.

وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري اهتمام الدولة بمهنة صيد السمك والروبيان، وتطوير العاملين في هذه المهنة، من خلال إنشاء مرافئ الصيد النموذجية، وتقديم الدعم والتطوير للصيادين عبر القروض والإعانات، والعمل على توطين هذه المهنة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن حصيلة موسم صيد الروبيان سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة، وحافز لتطور المهنة وتوطينها، متوقعاً أن أسعار الروبيان لهذا العام 2021م ستكون للمنّ الواحد (16 كيلو) للروبيان الصغير 200 ريال، والروبيان الوسط 350 ريالاً، والروبيان الكبير 500 ريال والروبيان الجامبو 650 ريالاً، مشيراً إلى أن كميات الروبيان للموسم الماضي ٢٠٢٠م بلغت ٦٤٣٠ طناً.