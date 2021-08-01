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“وافي”: 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24 ألف وحدة في النصف الأول

“وافي”: 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24 ألف وحدة في النصف الأول

أبرز المواد

“وافي”: 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24 ألف وحدة في النصف الأول

“وافي”: 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24 ألف وحدة في النصف الأول
http://almnatiq.net/?p=1009432
المناطق - الرياض

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” عن إصداره 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24.328 وحدة سكنية خلال النصف الأول من عام 2021، منها 30 رخصة توفر 7466 وحدة سكنية تم إصدارها في الربع الثاني من العام، كما أعلن البرنامج عن إتمام إنجاز 4 مشاريع بنسبة 100% خلال 2021.
وبين “وافي” في تقريره عن منجزات الربع الثاني بأن الرخص الصادرة شملت 7 رخص لصالح مشاريع قطاع الإسكان لعدد 1933 وحدة سكنية، كما شملت 6 رخص لمشاريع القطاع الخاص لعدد وحدات 2864 وحدة سكنية، فيما شملت الرخص الصادرة 9 رخص لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاءت 3 رخص لبيع مشاريع الإسكان التنموي لعدد 1027 وحدة سكنية، و5 رخص تسويق داخلي لعدد 1377 وحدة سكنية.
وكشف البرنامج عن قيامه بـ 194 جولة رقابية على المشاريع خلال الربع الثاني من 2021، ليصبح عدد الزيارات الرقابية التي قام بها البرنامج منذ بداية العام 459 جولة تم خلالها ضبط 142 مخالفة، ضمن جهود البرنامج ودوره الرقابي في متابعة إنجار المشاريع السكنية.
وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية، إذ أتم خلال الربع الثاني مراجعة 345 تقرير هندسي للمشاريع السكنية، ليصبح عدد المراجعات التي قام بها منذ بداية العام 657 مراجعة، كما قام “وافي” بتأهيل 53 شركة خلال الربع الثاني.
يذكر أن برنامج “وافي” لا يقتصر دوره على الترخيص ومتابعة المشاريع ونسبة إنجازها وجودتها بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على خلق مشاريع متميزة بجودة عالية تلبي رغبات المستفيدين، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري.

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