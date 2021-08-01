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أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1009434
المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – يتضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

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