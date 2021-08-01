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اجتماع دولي لمناقشة الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في المخيمات الأردنية

اجتماع دولي لمناقشة الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في المخيمات الأردنية

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اجتماع دولي لمناقشة الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في المخيمات الأردنية

اجتماع دولي لمناقشة الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في المخيمات الأردنية
http://almnatiq.net/?p=1009435
المناطق - وكالات

يُعقد الاجتماع التنسيقي الأول لشركاء مبادرة جامعة الدول العربية “التعليم من أجل العودة”، غدًا عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الوزارات المعنية من الأردن، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، ومبعوث الأمين العام لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة آل ثاني.
وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها اليوم أن الاجتماع يهدف إلى التعرّف على الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في المخيمات الأردنية، وفي المجتمع المحلي، وبحث مجالات تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش الدعم المالي المقدم من مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، والمتمثل في توفير أجهزة لوحية لحوالى 200 أسرة من أسر اللاجئين في مخيم الزعتري، وتوفير أدوات التعليم اللازمة لتلك الأسر، وخاصةً في ضوء جائحة كورونا، والتي أصبح خلالها وسيلة التعليم الإلكتروني هو السائد في مجال التعليم.
وأكدّت أبو غزالة أن جامعة الدول العربية وشركاءها ومؤسساتها المختصة لن يدخروا جُهدًا لحماية حق تعليم اللاجئين في جميع الدول المستضيفة، مبينةً أن رسالة المبادرة هي “إعادة إعمار الأوطان .. يبدأ من بناء أبنائها”.

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