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“منطقة حِمَى الثقافية” بنجران.. متحف عالمي مفتوح للنقوش الأثرية الصخرية

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طيران “أديل” يطلق أولى رحلاته من الدمام إلى بيشة

طيران “أديل” يطلق أولى رحلاته من الدمام إلى بيشة
http://almnatiq.net/?p=1009436
المناطق - واس

أعلن طيران “أديل” اليوم عن إطلاق أولى رحلاته من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار بيشة جنوب المملكة، كوجهة جديدة ضمن شبكة رحلات الشركة، وذلك ضمن خطتها التوسعية الرامية إلى تغطية مناطق ومدن المملكة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بطيران “أديل” أحمد البراهيم، أن إضافة هذه الرحلة إلى مطار بيشة سيسهم في خدمة المواطنين والمقيمين وراحتهم من خلال توفير تجربة سفر بطريقة حديثة ومبتكرة، مؤكدا مواصلة “أديل” في توسيع أسطولها وشبكة رحلاتها.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أن تشغيل طيران “أديل” رحلاته بين الدمام وبيشة عبر مطار الملك فهد الدولي، جاء بعد استيفائه جميع المتطلبات والإجراءات، منوها بإسهام شركات الطيران في تفعيل جانب المنافسة ودعم حركة السفر والسياحة والتنمية الاقتصادية في المملكة، متطلعاً إلى تطوير هذه الشراكة مع طيران “أديل” لتقديم أفضل خدمة للمسافرين.

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