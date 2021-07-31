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أمير الجوف يلتقي رؤساء مراكز طبرجل ويؤكد على خدمة أبنائها

أمير الجوف يلتقي رؤساء مراكز طبرجل ويؤكد على خدمة أبنائها
http://almnatiq.net/?p=1009437
المناطق - الجوف

بحث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل المراكز في محافظة طبرجل، وما قد يعترض سير العمل فيها من عوائق ، وذلك خلال لقاء سموه اليوم رؤساء المراكز ، ضمن زيارة سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة، سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي بداية اللقاء أكد سمو أمير منطقة الجوف الدور الفاعل لرؤساء المراكز لخدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتوفيرها ، دون تكبّد المواطن عناء مراجعة المحافظة أو الإمارة، والعمل على تقديم الخدمات متكاملة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تولي كل الاهتمام والحرص لخدمة المواطن.
واستمع سموه لمداخلات رؤساء المراكز ومقترحاتهم ، حاثا الجميع على تكثيف الجهود، والرفع للإمارة بكل ما يتعلق بالأهالي من خدمات واحتياجات، مع زيادة معدلات الإنتاجية في العمل، والتعاون بين رؤساء المراكز والمعرفين في المراكز والقرى، والعمل على متابعة الخدمات العامة فيها.
حضر الاجتماع محافظ طبرجل نادر بن غالب العتيبي.

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