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تحذير من خطر ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة

تحذير من خطر ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة
http://almnatiq.net/?p=1009458
المناطق - الرياض

حذر تجمع الرياض الصحي الأول من إبتلاع الطفل للأجسام الغريبة؛ مما قد يؤدي إلى اختناقه وإغلاق المجرى التنفسي بالكامل ويتسبب في حدوث مضاعفات له -لا سمح الله-.

وشدد “التجمع الأول” بأنه يجب إتباع طرق وقاية أطفالنا من خطر الاختناق؛ بوضع الأغراض الخطيرة بعيداً عن متناول يد الطفل مثل: العملات المعدنية، البطاريات، الأزرار، البالونات، وإتباع التعليمات العمرية الموجودة على الألعاب خاصة ما يحتوي منها على أجزاء صغيرة جداً، مراقبة الطفل فقد يضع أي جسم صغير في فمه أي لحظة، الحرص على تنظيف الأثاث والطاولات وخصوصاً أسفلها؛ خوفاً من وقوع أجسام قد يبتلعها الطفل، الحرص على أن يقوم الأطفال الأكبر سناً بجمع ألعابهم حال انتهائهم من اللعب بها وعدم تركها ملقاة على الأرض.

يذكر أن “التجمع الأول” يواصل رسائله التوعوية تحت عنوان “بيوتنا آمنة”؛ بهدف سلامة الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية في منازلهم، والوقاية من مصادر الخطر فيها، جاء ذلك في إطار أهداف التحول الصحي والتي تعنى بتعزيز الوقاية من المخاطر وتحسين الصحة السكانية.

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