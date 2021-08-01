الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ

المناطق - مكة المكرمة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة العامة للموانئ المعُيّن حديثًا عمر حريري.

وهنّأه سمو الأمير خالد الفيصل بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.