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“منطقة حِمَى الثقافية” بنجران.. متحف عالمي مفتوح للنقوش الأثرية الصخرية

“منطقة حِمَى الثقافية” بنجران.. متحف عالمي مفتوح للنقوش الأثرية الصخرية

منطقة نجران
1100 جولة نفّذتها أمانة الشرقية على المنشآت التجارية بالمنطقة

1100 جولة نفّذتها أمانة الشرقية على المنشآت التجارية بالمنطقة

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1100 جولة نفّذتها أمانة الشرقية على المنشآت التجارية بالمنطقة

1100 جولة نفّذتها أمانة الشرقية على المنشآت التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1009462
المناطق - الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1160 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 28 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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