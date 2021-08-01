احدث الأخبار

جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة
منطقة جازان
 “هيئة الاتصالات” توقّع مذكرة تعاون مع “تداول السعودية”
محليات
 أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز
منطقة الجوف
 مصر تستأنف فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة
دولي
 انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطس المقبل
محليات
 أمين الجوف يوجه بتكثيف الرقابة لمتابعة التزام الأسواق والمنشآت باقتصار الدخول على المحصنين
منطقة الجوف
 رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين
محليات
 تعليم الشرقية يفعل قرار اشتراط دخول منشآته التعليمية بتوفر حالة محصن
المنطقة الشرقية
 بتوجيهات أمير جازان ومتابعة نائبه.. إمارة جازان تبدأ بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة
منطقة جازان
 أمير تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة جسر الملك فهد
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يستقبل منسوبي الإمارة ومديري الإدارات الحكومية ومدير جوازات الباحة المعيّن حديثاً
منطقة الباحة
جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة

جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة

منطقة جازان
“هيئة الاتصالات” توقّع مذكرة تعاون مع “تداول السعودية”

“هيئة الاتصالات” توقّع مذكرة تعاون مع “تداول السعودية”

محليات
أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز

أمير الجوف يتفقّد أحياء طبرجل ويفتتح مشروع حديقة الأمير نواف بن عبدالعزيز

منطقة الجوف
مصر تستأنف فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة

مصر تستأنف فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة

دولي

مصر تستأنف فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة

مصر تستأنف فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى غزة
http://almnatiq.net/?p=1009469
المناطق - وكالات

استأنفت السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري عقب العطلة الأسبوعية لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وأكدت مصادر مسؤولة بالمعبر استمرار وجود الأطقم الإدارية والطبية لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

روابط ذات صلة

اجتماع دولي لمناقشة الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في المخيمات الأردنية

اجتماع دولي لمناقشة الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في المخيمات الأردنية
الكويت تبدأ في استقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين

الكويت تبدأ في استقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*