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أمين الجوف يوجه بتكثيف الرقابة لمتابعة التزام الأسواق والمنشآت باقتصار الدخول على المحصنين

أمين الجوف يوجه بتكثيف الرقابة لمتابعة التزام الأسواق والمنشآت باقتصار الدخول على المحصنين
http://almnatiq.net/?p=1009485
المناطق - الجوف

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الأمانة والبلديات التابعة بمتابعة تطبيق قرار منع دخول غير المحصنين إلى جميع المناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة، من خلال تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمولات والمطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار، وتطبيق العقوبات النظامية الفورية على المخالفين.
كما شدد الأمين على عدم الدخول لمقرات العمل والمواقع التابعة للأمانة والبلديات إلا للمحصنين وفق التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكد المهندس الشرعان أن الأمانة لن تتهاون في متابعة تطبيق القرار سواء في مقرات العمل التابعة لها أو في كافة المنشآت التجارية والمواقع والأنشطة ضمن نطاقها الإشرافي، حرصا على الحد من انتشار الوباء، و للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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