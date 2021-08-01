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أمير تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه

أمير تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=1009488
تبوك- علي العميري:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في قصر سموه بمحافظة الوجه اليوم بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف .
ونقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأهالي المحافظة، منوها بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية ، عادّا محافظة الوجه قلب الساحل ومن أقدم المحافظات وذات تاريخ عريق .
وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، وسوف يكون تأثيرها قريباً جداً ، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه بالنفع.
ودعا سمو أمير المنطقة أبناء وبنات المنطقة الاستفادة مما تقدمه مشروعات نيوم والبحر الأحمر وأمالا من فرص ابتعاث وتدريب ، مشيداً بالحراك السياحي بمحافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية .

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