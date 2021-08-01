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جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة

جازان.. القبض على مهرب “قات” وآخرين متورطين في سلب بعض حمولة مركبة
http://almnatiq.net/?p=1009489
جــازان - فضه عطيف:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، وتعرضت المركبة لحادث انقلاب، وقام عدد من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.
وأوضح أنه تم -بفضل الله- القبض على سائق المركبة -مقيم من الجنسية اليمنية-، وضبط المركبة والمواد المخدرة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم, واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة.

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