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تعليم الشرقية يفعل قرار اشتراط دخول منشآته التعليمية بتوفر حالة محصن

تعليم الشرقية يفعل قرار اشتراط دخول منشآته التعليمية بتوفر حالة محصن
http://almnatiq.net/?p=1009506
الدمام- المناطق

أشار مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة، وأضاف خير شاهدٍ على ذلك التوجيهات السديدة لوزارة التعليم والمتضمنة اشتراط ظهور حالة (محصن، محصن جرعة أولى، متعافي) لدخول جميع منسوبي التعليم المستهدفين في التحصين، إضافة لجميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية الحكومية منها والخاصة وذلك من خلال تطبيق توكلنا، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.
كما ودعا مدير التعليم الدكتور العتيبي أولياء الأمور لأخذ زمام المبادرة في تطعيم أبنائهم باللقاح والمتوفر في جميع المراكز المخصصة والمنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة، إضافة لمركز اللقاحات الذي دشن مؤخراً بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ويستهدف جميع منسوبي التعليم العام والجامعي.

 وفي الأثناء أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى تنفيذ تعليم المنطقة بإشراف مباشر من المدير العام الدكتور سامي العتيبي، تطبيق جميع الإجراءات الإحترازيه للحد من تفشي كورونا وذلك انفاذاً لتوجيهات وزارة التعليم والتي تنبع من توجيهات وحرص القيادة الرشيدة بالاهتمام بالإنسان أولا ، وأضاف تم التأكيد على جميع منسوبي تعليم المنطقة على تحميل تطبيق توكلنا وإبرازه عند الدخول مع لبس الكمام واخذ قياس الحرارة، منوهاً إلى عدم التهاون مطلقاً في منع أي موظف او موظفة أو أي مستفيد من دخول المنشآت التعليمية في حال عدم تحميل التطبيق وذلك لسلامة الجميع. 

كما لفت الباحص، إلى جدولة ادارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة لخارطة واسعة من البرامج الصحية عن بعـــد عبر المنصات الالكترونية جاء في مقدمتها "التوعية بفيروس كورونا " لرفع سقف ثقافة الوعي الصحي بين أوساط كافة منسوبيها وخصوصاً أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات باعتبارهم يشكلون الشريحة الأوسع للمجتمع، داعياً جميع منسوبي تعليم المنطقة  على أهمية الالتزام بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.

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