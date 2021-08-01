تعليم الشرقية يفعل قرار اشتراط دخول منشآته التعليمية بتوفر حالة محصن

الدمام- المناطق

أشار مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة، وأضاف خير شاهدٍ على ذلك التوجيهات السديدة لوزارة التعليم والمتضمنة اشتراط ظهور حالة (محصن، محصن جرعة أولى، متعافي) لدخول جميع منسوبي التعليم المستهدفين في التحصين، إضافة لجميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية الحكومية منها والخاصة وذلك من خلال تطبيق توكلنا، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

كما ودعا مدير التعليم الدكتور العتيبي أولياء الأمور لأخذ زمام المبادرة في تطعيم أبنائهم باللقاح والمتوفر في جميع المراكز المخصصة والمنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة، إضافة لمركز اللقاحات الذي دشن مؤخراً بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ويستهدف جميع منسوبي التعليم العام والجامعي.