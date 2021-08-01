بتوجيهات أمير جازان ومتابعة نائبه.. إمارة جازان تبدأ بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بتفعيل القرارات والتعليمات الصادرة، بتطبيق شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة وذلك بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة ، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد الأول من شهر أغسطس 2021م .
بدأت إمارة المنطقة في تطبيق اشتراط ( التحصين ) المعتمد مع ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي، واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من تفشي فيروس “كورونا”، كشرط إلزامي لدخول منسوبي وموظفي الإمارة والزوار لمقر الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها .
وأكد مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري بأن إمارة منطقة جازان اشترطت ” التحصين ” من الاجراءات الأساسية لدخول الموظفين والزوار لديوان الإمارة والمحافظات المراكز التابعة لها ، جاء ذلك بتوجيهات مباشرة من سمو أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله – للقضاء على فيروس كورونا
واشار المتحدث الرسمي ، الى أن جميع الخدمات والاستفسارات للمواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات إمارة المنطقة تقدم عبر منصات التواصل الإلكترونية بالإمارة وكذلك من خلال موقع “أبشر”..
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