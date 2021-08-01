بتوجيهات أمير جازان ومتابعة نائبه.. إمارة جازان تبدأ بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة

جازان - فضه عطيف:

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بتفعيل القرارات والتعليمات الصادرة، بتطبيق شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة وذلك بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة ، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد الأول من شهر أغسطس 2021م .

بدأت إمارة المنطقة في تطبيق اشتراط ( التحصين ) المعتمد مع ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي، واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من تفشي فيروس “كورونا‬”، كشرط إلزامي لدخول منسوبي وموظفي الإمارة والزوار لمقر الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها .

وأكد مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري بأن إمارة منطقة جازان‬ اشترطت ” التحصين ” من الاجراءات الأساسية لدخول الموظفين والزوار لديوان الإمارة والمحافظات المراكز التابعة لها ، جاء ذلك بتوجيهات مباشرة من سمو أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله – للقضاء على فيروس كورونا

واشار المتحدث الرسمي ، الى أن جميع الخدمات والاستفسارات للمواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات إمارة المنطقة تقدم عبر منصات التواصل الإلكترونية بالإمارة وكذلك من خلال موقع “أبشر”..

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