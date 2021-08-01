رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين

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استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي والوفد المرافق له، وذلك في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وفور وصول معاليه تم التوجه إلى مقر رئاسة هيئة الأركان العامة حيث جرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

بعد ذلك قام معالي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين بزيارة قيادة القوات المشتركة وكان في استقباله معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وجرى خلال ذلك الإطلاع على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وزار قيادة القوات الجوية الملكية السعودية وكان في استقباله سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وجرى خلال الزيارة تبادل عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الإستقبال والزيارات كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.